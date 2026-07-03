Włamanie na ważnej wojskowej uczelni! Sprawę badają służby

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, został w piątek zatrzymany na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie - podaje Żandarmeria Wojskowa. Jak wskazano, mężczyzna miał zbić kamieniem szybę w oknie i próbować wtargnąć do jednego z budynków.
O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.
Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji
— czytamy we wpisie rzecznika.
Wyjaśnianie okoliczności
Do zdarzenia doszło wedle komunikatu dziś ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu „w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764075-wlamanie-na-waznej-wojskowej-uczelni-sprawe-badaja-sluzby
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