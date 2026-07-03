Włamanie na ważnej wojskowej uczelni! Sprawę badają służby

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Włączona sygnalizacja policji / autor: Fratria
Włączona sygnalizacja policji / autor: Fratria

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, został w piątek zatrzymany na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie - podaje Żandarmeria Wojskowa. Jak wskazano, mężczyzna miał zbić kamieniem szybę w oknie i próbować wtargnąć do jednego z budynków.

O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji

— czytamy we wpisie rzecznika.

Wyjaśnianie okoliczności

Do zdarzenia doszło wedle komunikatu dziś ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu „w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.

xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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