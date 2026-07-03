Sejm zdecydował ws. komórek w szkołach i przedszkolach! Nowe prawo już od września

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Dzieci wpatrzone w smartfony / autor: Fratria
Dzieci wpatrzone w smartfony / autor: Fratria

Zakaz korzystania z m.in. telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września 2026 r. zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą wraz z poprawkami poparł dziś Sejm. Teraz przepisami zajmie się Senat.

Wyjątki od zakazu

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu od 1 września 2026 r. Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy; gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami; gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły); gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Co z przedszkolami?

Pierwsza poprawka zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

Druga przewiduje, że zakaz korzystania z urządzeń, oprócz podstawówek, obejmie również przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

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S/PAP

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