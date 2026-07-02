ABW zatrzymała Białorusina i Polaka. Mieli kontakt na Telegramie

Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aliakseiowi B. oraz Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni - według śledczych - wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego.
Zatrzymani przez ABW
Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Warszawy – poinformowali w czwartek na portalu społecznościowym Prokuratura Krajowa oraz rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Zatrzymani to 19-letni Białorusin Aliaksei B. oraz 44-letni Polak - Rafał G. Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Lubelskiego przedstawił im zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu w latach 2024-2025 na terenie Warszawy i innych miejscowości w Polsce.
Działalność ta była prowadzona za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram. Polegała ona na werbowaniu osób różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach”
— podała Prokuratura Krajowa.
Materiały dla wywiadu białoruskiego
Zadania te dotyczyły m.in. fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Pozyskane w ten sposób materiały były następnie wykorzystywane do celów propagandowych przez reżim białoruski.
Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane materiały - przekazywane za wschodnią granicę - były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę
— podał Dobrzyński.
Areszt dla Białorusina
Aliaksei B. na mocy decyzji sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec Rafała G. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
To kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym szpiegostwa. Wcześniej, w listopadzie 2025 r., zatrzymano pięciu podejrzanych – dwoje Ukraińców i troje Białorusinów. Trzy osoby pozostają w areszcie, a jedna w schronisku dla nieletnich.
Natomiast jeden podejrzany zmarł i śledztwo w tym zakresie zostało umorzone
— dodała prokuratura.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania
— zaznaczył Dobrzyński.
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cs/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764022-abw-zatrzymala-bialorusina-i-polaka-mieli-kontakt-na-telegramie
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