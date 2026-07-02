ABW zatrzymała Białorusina i Polaka. Mieli kontakt na Telegramie

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Funkcjonariusz ABW / autor: Fratria
Funkcjonariusz ABW / autor: Fratria

Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aliakseiowi B. oraz Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni - według śledczych - wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego.

Zatrzymani przez ABW

Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Warszawy – poinformowali w czwartek na portalu społecznościowym Prokuratura Krajowa oraz rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymani to 19-letni Białorusin Aliaksei B. oraz 44-letni Polak - Rafał G. Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Lubelskiego przedstawił im zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu w latach 2024-2025 na terenie Warszawy i innych miejscowości w Polsce.

Działalność ta była prowadzona za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram. Polegała ona na werbowaniu osób różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach”

— podała Prokuratura Krajowa.

Materiały dla wywiadu białoruskiego

Zadania te dotyczyły m.in. fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Pozyskane w ten sposób materiały były następnie wykorzystywane do celów propagandowych przez reżim białoruski.

Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane materiały - przekazywane za wschodnią granicę - były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę

— podał Dobrzyński.

Areszt dla Białorusina

Aliaksei B. na mocy decyzji sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec Rafała G. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

To kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym szpiegostwa. Wcześniej, w listopadzie 2025 r., zatrzymano pięciu podejrzanych – dwoje Ukraińców i troje Białorusinów. Trzy osoby pozostają w areszcie, a jedna w schronisku dla nieletnich.

Natomiast jeden podejrzany zmarł i śledztwo w tym zakresie zostało umorzone

— dodała prokuratura.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania

— zaznaczył Dobrzyński.

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cs/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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