Incydent w pobliżu kolumny rządowej szefa MON

Wczoraj doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Jak przekazano, motocyklista w reakcji na sygnały dźwiękowe kolumny gwałtownie zahamował, powodując położenie jednośladu.
O zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę około godz. 19.50 w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu, Żandarmeria Wojskowa poinformowała w na platformie X.
Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła powodując położenie jednośladu. Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami
— informuje ŻW.
W komunikacie rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłka Dariusza Rozkosza podkreślono, że „zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie”.
Dodano, że udzielenie pomocy medycznej przez ratowników wchodzących w skład kolumny rządowej nie było konieczne, a stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się minister obrony narodowej.
Po zdarzeniu kolumna kontynuowała przejazd.
Na profilu „poznan_moment” na platformie X pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak szef MON rozmawia z mężczyzną, który miał być motocyklistą. Dodatkowo na początku pisząc o stłuczce.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763743-incydent-w-poblizu-kolumny-rzadowej-szefa-mon
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