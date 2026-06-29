Incydent w pobliżu kolumny rządowej szefa MON

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Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe przygotowania MON do organizowanego w Ankarze szczytu NATO. / autor: PAP/Marcin Obara
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe przygotowania MON do organizowanego w Ankarze szczytu NATO. / autor: PAP/Marcin Obara

Wczoraj doszło do niegroźnego zdarzenia drogowego w pobliżu kolumny rządowej wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Jak przekazano, motocyklista w reakcji na sygnały dźwiękowe kolumny gwałtownie zahamował, powodując położenie jednośladu.

O zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę około godz. 19.50 w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu, Żandarmeria Wojskowa poinformowała w na platformie X.

Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła powodując położenie jednośladu. Nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami

— informuje ŻW.

W komunikacie rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłka Dariusza Rozkosza podkreślono, że „zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie”.

Dodano, że udzielenie pomocy medycznej przez ratowników wchodzących w skład kolumny rządowej nie było konieczne, a stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się minister obrony narodowej.

Po zdarzeniu kolumna kontynuowała przejazd.

Na profilu „poznan_moment” na platformie X pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak szef MON rozmawia z mężczyzną, który miał być motocyklistą. Dodatkowo na początku pisząc o stłuczce.

kk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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