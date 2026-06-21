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Wielki pożar w fabryce pod Ustką! 29 zastępów straży walczy z ogniem

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Pożar na terenie fabryki opakowań aerozoli w Charnowie / autor: Fratria/FB
Pożar na terenie fabryki opakowań aerozoli w Charnowie / autor: Fratria/FB

Dwadzieścia dziewięć zastępów strażaków walczy z ogniem na terenie fabryki opakowań aerozoli w Charnowie w gminie Ustka w województwie pomorskim.

Jak powiedział PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, zgłoszenie o pożarze w Charnowie w gminie Ustka na terenie fabryki opakowań aerozoli wpłynęło o godz. 12.40.

29 zastępów straży pożarnej

Obecnie na miejscu jest 29 zastępów straży pożarnej. Akcja jest trudna z powodu występujących wybuchów i silnego zadymienia. Strażacy informują, że nie wykluczają ewakuacji mieszkańców pobliskich miejscowości.

Ratownicy proszą mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w pobliże akcji strażaków.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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