Dwadzieścia dziewięć zastępów strażaków walczy z ogniem na terenie fabryki opakowań aerozoli w Charnowie w gminie Ustka w województwie pomorskim.
Jak powiedział PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, zgłoszenie o pożarze w Charnowie w gminie Ustka na terenie fabryki opakowań aerozoli wpłynęło o godz. 12.40.
29 zastępów straży pożarnej
Obecnie na miejscu jest 29 zastępów straży pożarnej. Akcja jest trudna z powodu występujących wybuchów i silnego zadymienia. Strażacy informują, że nie wykluczają ewakuacji mieszkańców pobliskich miejscowości.
Ratownicy proszą mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w pobliże akcji strażaków.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763187-pozar-w-fabryce-pod-ustka-29-zastepow-strazy-walczy-z-ogniem
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