Mieszkańcy Szczecina pozbawieni dostępu do wody!

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Woda leci z kranu do szklanki / autor: pixabay.com
Woda leci z kranu do szklanki / autor: pixabay.com

Zakład Wodociągów i Kanalizacji poinformował, że na ul. Starkiewicza w Szczecinie doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone.

Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię

— przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Przekazała też, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony. Informację o tym, gdzie nie będzie wody ze względu na awarię oraz kiedy jest planowane usunięcie awarii, ZWiK ma podać po wyłączeniu wodociągu.

Brak wody występuje m.in. na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.

xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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