Mieszkańcy Szczecina pozbawieni dostępu do wody!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji poinformował, że na ul. Starkiewicza w Szczecinie doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone.
Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię
— przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.
Przekazała też, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony. Informację o tym, gdzie nie będzie wody ze względu na awarię oraz kiedy jest planowane usunięcie awarii, ZWiK ma podać po wyłączeniu wodociągu.
Brak wody występuje m.in. na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763098-mieszkancy-szczecina-pozbawieni-dostepu-do-wody
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.