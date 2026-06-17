Doszło do pożaru warszawskiego autobusu! Zniszczeniu uległ cały tył pojazdu, a także okoliczne ekrany akustyczne. Na szczęście nikt nie został ranny. Trasa Łazienkowska w kierunku Gocławia jest całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 18:50 na al. Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe.
Doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Pragi jest zablokowany. Pojazdem podróżowało 20 osób, wszystkie opuściły go o własnych siłach przed naszym pojazdem. Tylna część autobusu spłonęła doszczętnie
— poinformował młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z portalem Radia Zet.
Nagrania
W sieci pojawiły się zdjęcia płonącego autobusu.
Złe wieści z Saskiej Kępy! Spłonął autobus na wysokości wiaduktu przy Saskiej
— przekazał Michał Pol z Kanału Sportowego.
Płonie autobus obok przystanku Saska, zajęła się ścianą dźwiękoszczelna. Trasa Łazienkowska w kierunku Pragi Północ jest zablokowana przez samochody
— napisał Eugeniusz Diaczkow z Wydarzeń 24.
tkwl/as/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762898-groza-na-ulicach-warszawy-splonal-autobus
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