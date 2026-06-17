WIDEO

Groza na ulicach Warszawy! Spłonął autobus, pasażerowie uciekali w popłochu

  • Kraj
  • opublikowano:
Pożar autobusu / autor: PAP/Paweł Supernak
Pożar autobusu / autor: PAP/Paweł Supernak

Doszło do pożaru warszawskiego autobusu! Zniszczeniu uległ cały tył pojazdu, a także okoliczne ekrany akustyczne. Na szczęście nikt nie został ranny. Trasa Łazienkowska w kierunku Gocławia jest całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18:50 na al. Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe.

Doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Pragi jest zablokowany. Pojazdem podróżowało 20 osób, wszystkie opuściły go o własnych siłach przed naszym pojazdem. Tylna część autobusu spłonęła doszczętnie

— poinformował młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z portalem Radia Zet.

Nagrania

W sieci pojawiły się zdjęcia płonącego autobusu.

Złe wieści z Saskiej Kępy! Spłonął autobus na wysokości wiaduktu przy Saskiej

— przekazał Michał Pol z Kanału Sportowego.

Płonie autobus obok przystanku Saska, zajęła się ścianą dźwiękoszczelna. Trasa Łazienkowska w kierunku Pragi Północ jest zablokowana przez samochody

— napisał Eugeniusz Diaczkow z Wydarzeń 24.

tkwl/as/X/Radio Zet

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych