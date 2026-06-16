Odnalezione dziś rano przy masywie leśnym na terenie gminy Mszana Dolna ciało mężczyzny wskazuje, że najprawdopodobniej popełnił on samobójstwo po zabójstwie byłej partnerki – poinformowała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
Jak przekazała prokurator, przy zwłokach ujawniono ostre narzędzie, które mogło zostać użyte do popełnienia zbrodni. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 19-latek zaatakował kobietę wczoraj wieczorem po tym, jak wróciła z pracy do domu w Mszanie Górnej. Do ataku doszło na posesji, gdzie mężczyzna miał zadać jej kilka ciosów ostrym narzędziem.
Mężczyzna i kobieta byli parą, jednak jakiś czas temu rozstali się. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zaatakował kobietę po jej powrocie z pracy, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła, a sprawca oddalił się w rejon masywu leśnego
— powiedziała prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
Dziś rano, na zboczu lasu, ujawniono zwłoki młodego mężczyzny. Według prokuratury wszystko wskazuje na to, że jest to poszukiwany sprawca zabójstwa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy jego zwłokach ujawniono ostre narzędzie, które jest prawdopodobnym narzędziem zbrodni, jednak ostateczne potwierdzenie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań i ekspertyz
— zaznaczyła rzeczniczka prokuratury.
Na miejsce odnalezienia zwłok skierowano prokuratora oraz grupę dochodzeniowo-śledczą, która przeprowadza oględziny miejsca i zabezpiecza ślady. Równolegle zakończono czynności na miejscu zabójstwa, gdzie przez całą noc pracowali prokurator, policyjni technicy oraz biegli z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Ciała 19-letniej kobiety oraz 19-letniego mężczyzny zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zamierza wszcząć śledztwo w kierunku zabójstwa młodej kobiety oraz samobójczej śmierci mężczyzny.
W nocy z poniedziałku na wtorek trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach w rejonie gminy Mszana Dolna rozstawiono punkty blokadowe i prowadzono kontrole pojazdów. Zwłoki młodego mężczyzny zostały zauważone we wtorek rano z pokładu policyjnego śmigłowca.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762748-smiglowiec-drony-i-psy-19-latek-mogl-popelnic-samobojstwo
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