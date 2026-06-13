Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Prognozowane są opady od 20 mm do 30mm i porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i północnej części woj. opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23.
Może spaść grad
Burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762550-tak-beda-wygladac-nastepne-godziny-imgw-ostrzega
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