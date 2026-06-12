Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla sześciu województw we wschodniej części Polski. Prognozuje się tam opady deszczu do 20 mm, punktowo do 30 mm i porywy wiatru do 65 km/h.
IMGW wydał ostrzeżenia dla woj. lubelskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alert obowiązuje od godz. 12 w piątek i potrwa do godz. 20.
Silne opady deszczu
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, a punktowo 30 mm. Spodziewane są porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska szacuje się na 70 proc.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762442-imgw-ostrzega-to-czeka-szesc-wojewodztw-wschodniej-polski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.