IMGW ostrzega! To czeka sześć województw wschodniej części Polski

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla sześciu województw we wschodniej części Polski. Prognozuje się tam opady deszczu do 20 mm, punktowo do 30 mm i porywy wiatru do 65 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia dla woj. lubelskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alert obowiązuje od godz. 12 w piątek i potrwa do godz. 20.

Silne opady deszczu

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, a punktowo 30 mm. Spodziewane są porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska szacuje się na 70 proc.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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