Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 9 czerwca rano ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami, które będą obowiązywały w 13 województwach. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami do 30 st. C.
IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i znacznej części woj.: pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Na tych obszarach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie, w czasie burz i przelotnych opadów deszczu mogą występować porywy wiatru do 75 km/h, a także możliwe opady gradu.
Natomiast ostrzeżenia II stopnia przed burzami Instytut wydał dla województwa małopolskiego oraz części woj. śląskiego, gdzie w czasie ich trwania będą silne i bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, a miejscami około 45 mm. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać również do 75 km/h oraz wystąpią opady gradu.
Ostrzeżenia do późnego wieczoru
Zarówno ostrzeżenia I jak i II stopnia będą obowiązywały od godz. 13 do godz. 23.
Nadal w mocy pozostają alerty przed upałami dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli woj. mazowieckiego oraz część województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 st. C. Będą one obowiązywały również we wtorek od godz. 14 do godz. 18.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762207-to-czeka-polske-ostrzezenia-imgw-dla-wiekszosci-wojewodztw
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