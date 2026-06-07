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Niedźwiedź polował tuż przy samym szlaku na Morskie Oko! Fiakrzy pokazali nagranie ku przestrodze

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Bergadder
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Bergadder

„Nieco ponad 10 metrów od drogi buszował niedźwiedź, który na dodatek dopadł małą łanię” - wszystko nagrali i opisali w mediach społecznościowych fiakrzy, którzy każdego dnia przemierzają szlak do Morskiego Oka.

Niesamowite nagranie prosto z lasu przy szlaku do Morskiego Oka, które jest traktowane m.in. jako bardzo ważna przestroga, opublikowano na facebookowym profilu „Konie Morskie Oko”.

Zobaczenie takiego cyklu natury na własne oczy, tak blisko szlaku, robi piorunujące wrażenie!

— podkreślili autorzy nagrania.

„Obserwują nas przez cały czas”

Jak przypomnieli fiakrzy, „to, że na co dzień nie widzimy dzikich mieszkańców lasu, nie oznacza, że jesteśmy tam sami”.

Wręcz przeciwnie – oni obserwują nas przez cały czas. Pamiętajcie: las to ich królestwo, a my jesteśmy tam tylko gośćmi!

— zastrzegli.

Gorąca prośba do wszystkich turystów – nie kuście losu i szanujcie zasady bezpieczeństwa: Nie wchodźcie w głąb lasu (ani na skróty, ani na siku, ani po „lepsze” zdjęcie). Nigdy nie zostawiajcie śmieci ani resztek jedzenia na trasie – to przyciąga dzikie zwierzęta pod sam szlak!

— zaapelowali.

Spotkanie człowieka z niedźwiedziem

Tatrzański Park Narodowy (TPN) przypomina, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie uciekać. Najbezpieczniej jest powoli się wycofać, utrzymując jak największy dystans od zwierzęcia.

Pod żadnym pozorem nie wolno próbować się do niego zbliżać ani robić zdjęć z bliska. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku samicy z młodymi – wejście między matkę a młode może sprowokować atak obronny. Jeśli turysta zauważy sytuację budzącą niepokój, powinien zachować bezpieczną odległość i powiadomić służby TPN.

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FB/PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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