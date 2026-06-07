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Koszmarny wypadek. Migrant złamał przepisy. Są ofiary śmiertelne

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Włączona sygnalizacja świetlna policji oraz wpis Służb w akcji z portalu X / autor: Fratria/X-Służby w akcji
Włączona sygnalizacja świetlna policji oraz wpis Służb w akcji z portalu X / autor: Fratria/X-Służby w akcji

Asp. Kamil Sobótka z KSP poinformował, że dwie osoby zginęły, a jedna walczy o życie po wypadku na drodze wojewódzkiej nr 631 pod Warszawą. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę Hondy, obywatela Turcji, który doprowadził do zderzenia.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na policję w sobotę około godz. 19.30–19.40. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący samochodem marki Honda, jadąc w kierunku Warszawy, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania, doprowadzając do zderzenia z Audi.

W wyniku uderzenia Audi zostało wyrzucone w górę i uderzyło w elementy infrastruktury drogowej, w tym znak i sygnalizację świetlną. Samochód został rozerwany na dwie części, a jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody - Toyotę oraz Forda jadące przeciwległym pasem ruchu.

Dwóch zmarło, trzeci walczy o życie

Aspirant Sobótka poinformował, że Audi podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwóch z nich – 22- i 23-latek – zmarło mimo udzielonej pomocy medycznej po przewiezieniu do szpitala. Trzeci poszkodowany walczy o życie.

Kierujący Hondą, 37-letni obywatel Turcji, był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

Sobótka wyjaśnił, że zazwyczaj przy tego rodzaju wypadkach drogowych wszczynane są czynności dochodzeniowo-śledcze, by ustalić szczegóły i zazwyczaj powoływany jest biegły.

xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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