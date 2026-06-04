Śnięte ryby w Stobnicy. Pilny apel władz do mieszkańców!

W rzece Stobnica w miejscowości Lutcza (woj. podkarpackie) doszło do śnięcia ryb. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody.
Informacja o martwych rybach w rzece trafiła do służb dziś.
Jak powiedział PAP Jakub Czarnota, zastępca wójta gminy Niebylec, na której terenie leży Lutcza, strażacy wciąż odławiają śnięte ryby.
„Trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia”
Na miejscu są też przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia. Sprawdzamy dopływy do rzeki Stobnica, pobierane są próbki wody w różnych miejscach
— dodał Czarnota.
Jak podkreślił samorządowiec, rzeka została już w większości oczyszczona ze śniętych ryb.
To nie były duże ilości
— dodał.
„Na razie nie ma zagrożenia dla ludzi”
Czarnota zaznaczył, że na razie nie ma zagrożenia dla ludzi, ponieważ skażenie dotyczy samej rzeki.
Woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych
— powiedział.
Zalecił jednak ostrożność.
Na pewno osoby, które mieszkają w pobliżu rzeki, nie powinny się do niej zbliżać. Trzeba pilnować, aby zwierzęta domowe nie piły wody z rzeki
— powiedział Czarnota.
W związku z incydentem wójt gminy Niebylec Eryk Trojanowski wydał w mediach społecznościowych komunikat do mieszkańców. Apel zawiera prośbę o zachowanie spokoju oraz unikanie zbliżania się do koryta rzeki Stobnicy do czasu wyjaśnienia sprawy. Władze lokalne rekomendują również, aby nie dotykać martwych ryb i zabezpieczyć zwierzęta domowe oraz gospodarskie przed dostępem do wody z rzeki.
Rzeka Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761878-sniete-ryby-w-stobnicy-pilny-apel-wladz-do-mieszkancow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.