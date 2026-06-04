Katastrofa śmigłowca w Beskidzie Wyspowym. Tragiczny finał poszukiwań

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Miejsce odnalezienia wraku śmigłowca Robinson na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym / autor: PAP/KW PSP w Krakowie
Miejsce odnalezienia wraku śmigłowca Robinson na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym / autor: PAP/KW PSP w Krakowie

Ciało odnalezione dziś przy wraku śmigłowca Robinson na zboczach góry Lubogoszcz k. Limanowej należy do 30-letniego pilota maszyny” – potwierdziła małopolska policja. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Jak przekazała policja, teren katastrofy został zabezpieczony i odgrodzony. Na miejscu pracuje grupa oględzinowo-śledcza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Lekki śmigłowiec Robinson R44 Raven II był poszukiwany od godz. 2. w nocy po tym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem. Poszukiwania prowadzono głównie w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej w powiecie limanowskim, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny.

Rozbity wrak śmigłowca

Przed godz. 8. ratownicy odnaleźli rozbity wrak śmigłowca oraz ciało pilota na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym.

W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, ratownicy GOPR oraz grupy poszukiwawcze. Działania prowadzono w trudnych warunkach terenowych i przy ograniczonej widzialności spowodowanej gęstą mgłą.

Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji PAP śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski.

Z danych radarowych monitorujących ruch lotniczy wynika, że maszyna była obserwowana przez system ADS-B na wysokości około 850–1000 metrów nad poziomem terenu. Następnie sygnał został nagle utracony.

PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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