IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech województw w zachodniej części Polski oraz dla dwóch na południowym wschodzie. Na zachodzie burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, na wschodzie silne opady deszczu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, powiatów na północy woj. dolnośląskiego i zachodzie woj. wielkopolskiego oraz dla wschodniej części woj. lubelskiego i podkarpackiego.
Alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu alerty zaczną obowiązywać o godz. 12 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 21. Wystąpią tam burze z silnymi opadami deszczu do 35 mm. Lokalnie prognozowane są porywy wiatru do 60 km/h oraz opady gradu.
W zachodnich województwach ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 17 w czwartek do godz. 22. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 80 km/h, opady deszczu do 20 mm oraz lokalnie grad.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761829-ostrzezenia-i-stopnia-imgw-dotknie-tych-wojewodztw
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