„Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha” - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
O starcie samolotu Kosiniak-Kamysz poinformował dziś na platformie X.
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia! Kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy
— napisał szef MON.
„Oni już są tutaj, z nami”
Wpis zamieścił również Jakub Kumoch, Ambasador RP w Chinach.
Oni już są tutaj, z nami
— napisał.
Chińskie procedury wyzwaniem
Wczoraj wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski przekazał PAP, że dotychczas największym wyzwaniem podczas ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w pekińskim szpitalu okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Sprawa polskiej studentki miała zostać poruszona na najwyższym szczeblu dyplomatycznym.
Zgoda na przelot i lądowanie polskiego samolotu rządowego została wydana przez stronę chińską bardzo szybko. Miałem okazję osobiście podziękować za to mojej chińskiej odpowiedniczce, wiceministrze spraw zagranicznych Hua Chunying, podczas naszych wczorajszych rozmów
— mówił Bartoszewski.
Klaudia mierzy się z potworniakiem
24-letnia Klaudia, która skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a następnie kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika – autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd, a środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Po lądowaniu w Polsce pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761753-wyscig-o-zycie-24letniej-klaudii-polka-wraca-do-kraju-z-chin
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