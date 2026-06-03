Wyścig z czasem o życie 24‑letniej Klaudii trwa. Polka wraca już do kraju z Chin. Gdzie będzie leczona?

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Samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia / autor: X/@KosiniakKamysz/siepomaga.pl
Samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia / autor: X/@KosiniakKamysz/siepomaga.pl

Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha” - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.

O starcie samolotu Kosiniak-Kamysz poinformował dziś na platformie X.

Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia! Kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy

— napisał szef MON.

Oni już są tutaj, z nami”

Wpis zamieścił również Jakub Kumoch, Ambasador RP w Chinach.

Oni już są tutaj, z nami

— napisał.

Chińskie procedury wyzwaniem

Wczoraj wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski przekazał PAP, że dotychczas największym wyzwaniem podczas ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w pekińskim szpitalu okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Sprawa polskiej studentki miała zostać poruszona na najwyższym szczeblu dyplomatycznym.

Zgoda na przelot i lądowanie polskiego samolotu rządowego została wydana przez stronę chińską bardzo szybko. Miałem okazję osobiście podziękować za to mojej chińskiej odpowiedniczce, wiceministrze spraw zagranicznych Hua Chunying, podczas naszych wczorajszych rozmów

— mówił Bartoszewski.

Klaudia mierzy się z potworniakiem

24-letnia Klaudia, która skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a następnie kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika – autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd, a środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Po lądowaniu w Polsce pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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