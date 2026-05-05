Wyciek arkusza i telefony na sali. CKE unieważnia kilkanaście egzaminów z języka polskiego. "To nieuczciwość egzaminacyjna"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki
Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki

Kilkunastu maturzystów straciło szansę na zdanie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego po tym, jak CKE unieważniła ich prace za wniesienie na salę telefonu. Incydent zbiegł się w czasie z pojawieniem się w sieci zdjęć arkusza, co wywołało podejrzenia o złamanie zasad i zapowiedź zawiadomienia prokuratury.

Wczoraj egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury. Dziś z kolei już zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

Czytaj także

Wyciek zdjęć arkuszu CKE

Podczas egzaminów zarówno z języka polskiego, jak i matematyki, w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkuszy egzaminacyjnych.

To nieuczciwość egzaminacyjna. Do godziny 9.00, czyli do rozpoczęcia egzaminu, materiał jest tajny i pozostał tajny. Po 9. ktoś wniósł na salę urządzenie komunikujące się z internetem. Jeżeli dyrektor to wychwyci, to na pewno unieważni egzamin tej osobie

— powiedział wczoraj PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

Dodał, że sprawa jest analizowana.

W przypadku uznania, że istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, na pewno stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożę do prokuratury

— zapowiedział Zakrzewski.

Ilu uczniów złamało regulamin?

Jak potwierdziła Interia, kilkunastu tegorocznym maturzystom CKE unieważniła maturę 2026 z języka polskiego. Wszystko przez złamanie regulaminu.

Kilkunastu uczniów z całego kraju ma unieważniony egzamin maturalny z języka polskiego z powodu złamania regulaminu - chodzi o wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną

— powiedział dzisiaj Interii dyrektor CKE Robert Zakrzewski.

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.

W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

PAP/Interia/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych