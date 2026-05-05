Kilkunastu maturzystów straciło szansę na zdanie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego po tym, jak CKE unieważniła ich prace za wniesienie na salę telefonu. Incydent zbiegł się w czasie z pojawieniem się w sieci zdjęć arkusza, co wywołało podejrzenia o złamanie zasad i zapowiedź zawiadomienia prokuratury.
Wczoraj egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury. Dziś z kolei już zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.
Wyciek zdjęć arkuszu CKE
Podczas egzaminów zarówno z języka polskiego, jak i matematyki, w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkuszy egzaminacyjnych.
To nieuczciwość egzaminacyjna. Do godziny 9.00, czyli do rozpoczęcia egzaminu, materiał jest tajny i pozostał tajny. Po 9. ktoś wniósł na salę urządzenie komunikujące się z internetem. Jeżeli dyrektor to wychwyci, to na pewno unieważni egzamin tej osobie
— powiedział wczoraj PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
Dodał, że sprawa jest analizowana.
W przypadku uznania, że istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, na pewno stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożę do prokuratury
— zapowiedział Zakrzewski.
Ilu uczniów złamało regulamin?
Jak potwierdziła Interia, kilkunastu tegorocznym maturzystom CKE unieważniła maturę 2026 z języka polskiego. Wszystko przez złamanie regulaminu.
Kilkunastu uczniów z całego kraju ma unieważniony egzamin maturalny z języka polskiego z powodu złamania regulaminu - chodzi o wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną
— powiedział dzisiaj Interii dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.
Od ubiegłego roku wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.
W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.
PAP/Interia/tt
