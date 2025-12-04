WIDEO

Prezydent do górników w Barbórkę: "Swoim codziennym trudem zapewniają bezpieczeństwo energetyczne milionom rodaków"

Prezydent Karol Nawrocki w Barbórkę / autor: screenshot/YT/PrezydentPL
Prezydent Karol Nawrocki złożył życzenia górnikom z okazji Barbórki. W nagraniu opublikowanym na platformach społecznościowych podziękował im za pracę, wierność tradycji i siłę, która „buduje dobrobyt ojczyzny”.

Barbórka to moment, w którym cała Polska patrzy w stronę ludzi ciężkiej pracy, odpowiedzialnej i niezbędnej. Ludzi, którzy stąpają mocno po ziemi, a swoim codziennym trudem zapewniają bezpieczeństwo energetyczne milionom rodaków

— powiedział prezydent do obchodzących swoje święto górników.

Podziękował za ich pracę, która - jak dodawał - wymaga odwagi, hartu ducha, kompetencji i zaufania do współpracowników.

Widzę rodziny, które żyją rytmem szycht i w tym rytmie budują siłę naszego państwa. Zabezpieczacie ciepło w polskich domach, energię dla fabryk, a całej gospodarce stabilny fundament. To jest prawdziwa wartość górniczego zawodu

— zaznaczył Nawrocki, i zapewnił, że polskie górnictwo ma jego wsparcie.

Podkreślił też, że droga do energetyki jądrowej nie oznacza rezygnacji z węgla.

Zanim ruszą reaktory w Choczewie i innych lokalizacjach, Polska potrzebuje własnych zasobów energetycznych

— mówił prezydent.

Transformacja z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku”

Dodał, że jakakolwiek transformacja energetyczna „powinna odbywać się z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku”, poszanowaniem dla ludzi, społeczności górniczych.

W Barbórkę pamiętamy również o tych, którzy odeszli na wieczną szychtę, o górnikach, którzy zginęli w kopalniach i o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę, o ludziach, którzy w grudniu 1981 roku w kopalni wujek stanęli w obronie ludzkiej godności i prawa do wolności

— przypomniał Nawrocki.

Ocenił również, że jest to część historii, która pozostaje „moralnym zobowiązaniem dla całego państwa polskiego”.

4 grudnia obchodzona jest Barbórka, czyli dzień św. Barbary, która jest patronką m.in. górników i trudnej pracy. Ulicami śląskich miast maszerują orkiestry, organizowane msze święte oraz huczne biesiady. Specjalnie na tę okazję górnicy ubierają mundury, a na głowie mają czako górnicze z pióropuszem. Tradycje Barbórkowe są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

