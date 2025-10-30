W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej – podało rano na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W komunikacie czytamy, że uruchomione zostały „wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.
Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— poinformowało DORSZ.
Działania prewencyjne
Jak zaznaczono, działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji
— dodano.
Zamknięte lotniska
Lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte, by zapewnić swobodę operowania lotnictwa wojskowego - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w czwartek trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań
— napisała PAŻP na platformie X.
PAŻP nie poinformowała na jaki czas zamknięte zostaną te lotniska
