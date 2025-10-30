Poderwano polskie myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania! Lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej – podało rano na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie czytamy, że uruchomione zostały „wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

— poinformowało DORSZ.

Działania prewencyjne

Jak zaznaczono, działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji

— dodano.

Zamknięte lotniska

Lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte, by zapewnić swobodę operowania lotnictwa wojskowego - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w czwartek trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań

— napisała PAŻP na platformie X.

PAŻP nie poinformowała na jaki czas zamknięte zostaną te lotniska

