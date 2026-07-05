Rozmawia się z nimi jak ze świadkami Jehowy”, „gryzą Kościół, tworząc równoległą eklezjalną bańkę”, „muszą ponieść konsekwencje swojego wyboru” – napisał na platformie X ks. Daniel Wachowiak. W środę odbyły się święcenia biskupie w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X, które odbyły się mimo próśb papieża Leona XIV i ostrzeżeń Watykanu przed aktem schizmy.
„Rozpoczynam nowy etap”
Ks. Daniel Wachowiak poinformował, że zamierza zakończyć internetowe dyskusje z osobami związanymi z Bractwem Świętego Piusa X.
Przerywam na jakiś czas pisanie, odpowiadanie do ludzi, którzy popadli w schizmę związaną z wyborem Bractwa Piusa X (może i na długi czas). Nie musicie mi wierzyć. Rozmawia się z nimi jak ze świadkami Jehowy
— stwierdził.
Zdaniem duchownego osoby te świadomie odcinają się od Kościoła katolickiego.
Upozycjonowali się bardzo wygodnie – gryźć Kościół, tworząc równoległą eklezjalną bańkę. Podjęli wybór – muszą ponieść konsekwencje. Kwestia czasu, będą musieli zmierzyć się z własnymi grzechami. A mają ich sporo na sumieniu. Wcale nie jest tam tak kolorowo, jak próbują to pokazać światu
— podkreślił.
Walka z herezjami w Kościele
Na zakończenie wpisu zapowiedział zmianę swojego podejścia do internetowych sporów.
Rozpoczynam nowy etap z pomijaniem zaczepek (często bardzo wulgarnych) ze strony już ekskomunikowanych. Do dalszej współpracy zapraszam wszystkich tych, którzy kochają PANA i Jego Kościół i chcą ewangelicznie walczyć z herezjami w Kościele, mając świadomość, że wymaga to pokory przede wszystkim na własnym przykładzie
— napisał ks. Wachowiak.
„Modernizmem nazywają wszystko”
W innym wpisie ks. Wachowiak odniósł się do zarzutów lefebrystów wobec Soboru Watykańskiego II i współczesnego Kościoła.
Lefebryści modernizmem nazywają wszystko. Jezusa kochającego swoją epokę też by tak nazwali. Zapędzili się tak bardzo w tropieniu zła, że zwykłe oznaki człowieka żyjącego nie w X, ale XXI wieku nazywają grzechem
ocenił duchowny.
Według niego Sobór Watykański II nie oznaczał odejścia od nauczania Kościoła, lecz próbę odpowiedzi na wyzwania współczesności.
Kościół przez SWII nie wpuścił ducha świata do swego nauczania, ale pomógł człowiekowi w tempie zmian, jakich historia wcześniej nie doświadczyła, przyswoić do realizmu. I w tym realizmie, raz lepiej, raz gorzej, Kościół wskazuje Chrystusa.
— wyjaśniał ks. Daniel Wachowiak
Kim jest ks. Wachowiak?
Ks. Daniel Wachowiak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w polskich mediach społecznościowych.
Prowadzi aktywne konto w serwisie X oraz kanał w serwisie YouTube, gdzie komentuje nie tylko kwestie religijne, ale także wydarzenia społeczne i polityczne.
Święcenia mimo sprzeciwu papieża
Środowe święcenia czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X odbyły się w szwajcarskim Écône mimo wcześniejszego apelu i prośby papieża Leona XIV o rezygnację z tego kroku. Watykan ostrzegał, że taki akt będzie oznaczał schizmę i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane przez prawo kanoniczne.
Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X zostało założone w 1970 roku przez abp. Marcela Lefebvre’a. Jego członkowie odrzucają część reform Soboru Watykańskiego II, w tym liturgię w językach narodowych oraz niektóre elementy nauczania dotyczące ekumenizmu. Poprzedni kryzys między Bractwem a Stolicą Apostolską miał miejsce w 1988 roku, gdy po nielegalnych święceniach biskupich papież Jan Paweł II ogłosił ekskomunikę arcybiskupa Lefebvre’a i wyświęconych przez niego biskupów.
SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/764200-ks-wachowiak-ostro-o-lefebrystach-jak-swiadkowie-jehowy
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