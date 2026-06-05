Zamach na tajemnicę spowiedzi we Francji! Co zrobił parlament?

Francuski parlament wycofał się z propozycji ograniczenia tajemnicy spowiedzi w ramach walki z wykorzystywaniem seksualnym w środowisku szkolnym. Z przyjętego w tym tygodniu projektu ustawy usunięto wzmiankę o tajemnicy spowiedzi. Co więcej, podczas parlamentarnej debaty, sam przedstawiciel rządu przyznał, że to właśnie anonimowość jest warunkiem umożliwiającym swobodę wypowiedzi.
W poniedziałek tuż przed północą parlamentarzyści jednogłośnie przyjęli projekt ustawy mającej na celu lepszą ochronę małoletnich w szkole i placówkach pozaszkolnych. Zrezygnowali przy tym z ograniczenia tajemnicy spowiedzi.
Nie zrozumiano, czym jest spowiedź
Bp Matthieu Rougé, odpowiedzialny z w Episkopacie za szkolnictwo, wyraził zadowolenie z decyzji parlamentu. Jak podkreślił, zgłaszany wcześniej postulat ograniczenia tajemnicy spowiedzi wynikał z niezrozumienia tego sakramentu.
Bp Rougé odwołał się do raportu niezależnej komisji, która badała przypadki wykorzystywania seksualnego we francuskim Kościele. Wynika z niego, że spowiedź była niekiedy miejscem nadużyć, jednakże nie z powodu tajemnicy, lecz nieodpowiedniego zachowania spowiednika.
To okazja, by zwierzyć się z doznanej przemocy
Tymczasem jak się okazuje sama spowiedź może być okazją, by po raz pierwszy zwierzyć się z doznanej przemocy. Bp Rougé podkreślił jednak, że niezbędne jest ścisłe zachowanie samej natury spowiedzi. Jej celem jest otrzymanie sakramentalnego przebaczenia w ramach ścisłej poufności. W tym sensie jest on jednym z przejawów wolności religijnej.
Spowiednik musi zachęcać do rozmowy poza spowiedzią
Jeśli jednak penitent porusza kwestie nie wchodzące w zakres tego sakramentu, spowiednik powinien zaprosić go do ponownej rozmowy poza ścisłymi ramami spowiedzi.
W tym duchu są kształceni francuscy kapłani i seminarzyści. Takie są też zalecenia „karty spowiedników” przyjętej przez Konferencję Episkopatu Francji. Przewiduje ona ponadto powołanie w każdej diecezji specjalnej osoby odpowiedzialnej za ustawiczne kształcenie spowiedników
— przypomniał bp Rougé w wywiadzie dla dziennika La Croix.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/761848-zamach-na-tajemnice-spowiedzi-we-francji-co-zrobil-parlament
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