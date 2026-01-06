Tysiące osób zgromadziło się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, aby wziął udział w Orszaku Trzech Króli, który przejdzie ulicami stolicy. Orszak wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie; jego uczestnicy przejdą Traktem Królewskim na plac Zamkowy, gdzie usytułowana jest stajenka ze Świętą Rodziną. Wymarsz rozpoczął się modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził abp Adrian Galbas. Do świętujących dołączyła Para prezydencka.
Po modlitwie Anioł Pański, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, orszak w stolicy wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika Traktem Królewskim na pl. Zamkowy, gdzie nastąpi uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence. Uznając w Nim Króla, Zbawiciela, i Najwyższego Kapłana ofiarują mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.
Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. Króla Azji gra urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie – Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Towarzyszą im rycerze i dwórki. Idą także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych.
„Polska jest przywiązana do katolickich tradycji”
Do idących w orszaku dołączyła Para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zwrócił uwagę na to, że wspólnotowe przeżywanie dzisiejszego święta jest bardzo ważne.
Polska do tych tradycji katolickich, chrześcijańskich, do Objawienia Jezusa jest bardzo przywiązana. (…) Ten orszak jest dziełem społecznym. To jest szczególnie ujmujące. To Polacy przez wiele lat doprowadzili do tego, że już ponad 900 miejscowości w Polsce jest wypełnione orszakami. Ujmująca jest to, że Polacy z serca organizują orszaki w całej Polsce. To jest bardzo ważne
— podkreślił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Uroczystość Objawienia Pańskiego. Orszaki Trzech Króli na ulicach niemal tysiąca miejscowości! W Warszawie z udziałem pary prezydenckiej
W tym roku orszaki pod hasłem: „Nadzieją się cieszą!” przejdą ulicami 941 miejscowości w Polsce. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała 600 tys. papierowych koron i 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek, które zostaną rozdane uczestnikom wydarzenia.
red/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749993-tysiace-osob-bierze-udzial-w-orszaku-trzech-kroli-w-stolicy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.