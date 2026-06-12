W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy doszło do przełomowego odkrycia. Po czterech dniach prac znaleziono pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków. Na miejscu był reporter Telewizji wPolsce24 Mariusz Pilis. W lutym 1944 r. mieszkańców tej wsi mordowali ukraińscy żołnierzy z 4 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS – Policyjnego, przy udziale oddziału UPA. Jak dowiedziała się TV wPolsce24 ujawnione szczątki ludzkie, były częściowo spalone.
Szczątki młodej osoby i nadpalona czaszka
Odsłoniliśmy ok. 30 centymetrowy skraj mogiły. Zakładamy, że jest to mogiła zbiorowa, ponieważ znaleźliśmy szczątki przynajmniej dwóch osób. Lokalizacja tej mogiły pokrywa się ze wskazaniami historycznymi
— powiedział Telewizji wPolsce24 ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) .
Jesteśmy absolutnie na skraju głębokiej mogiły, która idzie dużo dalej. Archeolodzy i antropolodzy ustalili już, iż jedne ze szczątek należały do młodej osoby
— opisywał.
Znaleźliśmy też fragment czaszki, która jest nadpalona, co jest istotne w kontekście zbrodni, która się tu wydarzyła
— dodał ksiądz Trzaska.
Opis znaleziska
Jak powiedział w rozmowie z red. Mariuszem Pilisem, „teraz nastąpi dalsza część typowo archeologicznych prac”.
Odkryty teren zostanie zabezpieczony i oczyszczony. Oczywiści pójdziemy dalej, będziemy szukać całego zarysu tej jamy
— podkreślił przedstawiciel IPN, który dodał, że „szczątki, które zostały odnalezione zostaną tu do momentu ekshumacji”.
Teraz rozpoczyna się praca nad profesjonalnym opisaniem znaleziska
— zaznaczył ks. Tomasz Trzaska.
Koparki tylko do wierzniej warstwy
Ksiądz stwierdził też, że „prace absolutnie nie zostały zakończone”.
Koparki pracowały na wierzchniej warstwie. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie nieistniejącego kościoła. Dlatego koparki odsłaniały pierwszą warstwę z cegłami. Teraz przystępujemy do bardzo delikatnych prac archeologicznych. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że pracujemy w rejonie szczątków z użyciem koparek
— podkreślił ks. Trzaska z IPN.
Zbrodnia w Hucie Pieniackiej
Według historyków 28 lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej dziś wsi w obecnym obwodzie lwowskim, jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS – Policyjnego (wydzielonego z 14 Dywizji Waffen SS „Galizien”) pod dowództwem niemieckim, przy udziale oddziału UPA i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.
Huta Pieniacka jest jednym z symboli martyrologii Polaków, zamordowanych na terenach dzisiejszej Ukrainy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/762496-przelomowe-odkrycie-w-hucie-pieniackiej-znaleziono-szczatki
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