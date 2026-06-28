Ponad 345 tys. emerytów i rencistów ma problemy ze spłatą zobowiązań, a ich łączne zadłużenie przekroczyło już 11,8 mld zł. Jednocześnie seniorzy stają się jednym z głównych celów cyberprzestępców, którzy każdego dnia próbują wyłudzić od nich dziesiątki tys. zł. Jednak ponad 70 proc. zaległości pozakredytowych nie przekracza 5 tys. zł, a najczęściej dotyczą one niezapłaconych rachunków za podstawowe usługi.
Skąd te długi
Takie wnioski płyną z najnowszych danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Na koniec kwietnia 2026 roku zaległe zobowiązania osób po 65. roku życia wyniosły 11,8 mld zł, z czego 7,43 mld zł stanowią niespłacane kredyty, a 4,36 mld zł zaległości za czynsz, media, telefon czy alimenty.
Z problemami finansowymi zmaga się obecnie 345,5 tys. seniorów. Średnio każdy z nich ma do spłaty 34 132 zł.
Statystycznie najgorzej w woj. mazowieckim
Najwyższe zadłużenie odnotowano w województwie mazowieckim. Łączna wartość zaległości mieszkańców regionu przekracza 2,6 mld zł, a przeciętny dług przypadający na jednego seniora wynosi 55,6 tys. zł. Najniższe zaległości występują natomiast w województwach podlaskim i opolskim.
Dane pokazują również wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami. Choć liczba zadłużonych seniorów obu płci jest zbliżona, to mężczyźni odpowiadają za ponad 7,29 mld zł całkowitego zadłużenia.
Oszuści atakują coraz częściej
Rosnące zadłużenie to tylko jedna strona problemu. Coraz częściej seniorzy stają się również ofiarami przestępców wyłudzających kredyty na skradzione dane osobowe.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano 1109 prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem tożsamości osób po 65. roku życia. Łączna wartość takich prób przekroczyła 15,7 mln zł, co oznacza, że przestępcy usiłowali wyłudzić od seniorów średnio ponad 43 tys. zł dziennie.
Mechanizm działania jest zazwyczaj podobny. Oszuści zdobywają dane z dokumentów tożsamości lub przejmują dane do logowania, a następnie zaciągają kredyty na nazwisko niczego nieświadomego seniora.
Seniorów nie stać na podstawowe rachunki
Eksperci podkreślają, że źródłem problemów finansowych osób starszych nie są wyłącznie oszustwa. To zaledwie cześć kłopotów. Ponad 70 proc. zaległości pozakredytowych nie przekracza 5 tys. zł, a najczęściej dotyczą one niezapłaconych rachunków za podstawowe usługi. Średnia zaległość pozakredytowa wynosi 2 185 zł.
Najstarsi Polacy rzadko wpadają w kłopoty przez luksusowe życie. Wyzwaniem są dla nich często nawet podstawowe koszty egzystencji. Często w problemy finansowe wpędzają ich naciągacze sprzedający drogie garnki, pościel czy fikcyjne abonamenty
— wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor, cytowany przez portal Biznes Alert.
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SC/Biznesalert.pl/BIG InfoMonitor
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/763727-lawinowo-rosna-dlugi-polskich-seniorow-gdzie-najwiecej
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