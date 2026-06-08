Polska branża transportowa przechodzi poważny kryzys. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, od początku ubiegłego roku upadło ponad półtora tysiąca polskich firm transportowych (1506), a tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku działalność zamknęło prawie pół tysiąca (473) przewoźników! O trudnej sytuacji, która dotknęła branżę, transportowcy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
Przewoźnicy przekonują, że sytuację w branży poprawiłyby ułatwienia formalne, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych obecnie kierowców z zagranicy. Ich liczba w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się o prawie szesnaście tysięcy (z 162 489 do 146 533). To ma być jedna z przyczyn upadku firm transportowych.
Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wskazuje, że problemem są długie procedury, które zniechęcają właścicieli firm przewozowych. Wroński wskazuje, że pozyskanie zezwolenia na pracę dla doświadczonego kierowcy z zagranicy, trwa nawet półtora roku.
Najwięcej firm ubywa w dwóch grupach. Chodzi o firmy duże, powyżej stu pojazdów paradoksalnie, i o firmy małe. To pokazuje, że ciężko jest zarówno tym dużym, jak i tym małym.
— podkreśla w rozmowie z RMF FM.
Przykładem jest KSeF. Jeżeli mamy małego przewoźnika, który ma jeden pojazd, sam go prowadzi, kiedy on ma czas, żeby z tym wszystkim walczyć? On nie ma czasu, żeby zlecać to na zewnątrz. Zaczynamy być tym umęczeni, wbrew hasłom deregulacji głoszonym wszem i wobec
— dodaje.
Liczba firm transportowych w Polsce, jak czytamy w artykule, od ubiegłego roku skurczyła się o ponad trzy procent (3,35 proc.). Przewoźnicy, jak ustalił Michał Dobrołowicz, nie wykluczają, że jesienią zorganizują protest.
kk/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762150-polska-branza-transportowa-w-ogromnym-kryzysie
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