Polska branża transportowa w ogromnym kryzysie! Firmy padają jak muchy

Polska branża transportowa przechodzi poważny kryzys. / autor: Fratria
Polska branża transportowa przechodzi poważny kryzys. / autor: Fratria

Polska branża transportowa przechodzi poważny kryzys. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, od początku ubiegłego roku upadło ponad półtora tysiąca polskich firm transportowych (1506), a tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku działalność zamknęło prawie pół tysiąca (473) przewoźników! O trudnej sytuacji, która dotknęła branżę, transportowcy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przewoźnicy przekonują, że sytuację w branży poprawiłyby ułatwienia formalne, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych obecnie kierowców z zagranicy. Ich liczba w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się o prawie szesnaście tysięcy (z 162 489 do 146 533). To ma być jedna z przyczyn upadku firm transportowych.

Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wskazuje, że problemem są długie procedury, które zniechęcają właścicieli firm przewozowych. Wroński wskazuje, że pozyskanie zezwolenia na pracę dla doświadczonego kierowcy z zagranicy, trwa nawet półtora roku.

Najwięcej firm ubywa w dwóch grupach. Chodzi o firmy duże, powyżej stu pojazdów paradoksalnie, i o firmy małe. To pokazuje, że ciężko jest zarówno tym dużym, jak i tym małym.

— podkreśla w rozmowie z RMF FM.

Przykładem jest KSeF. Jeżeli mamy małego przewoźnika, który ma jeden pojazd, sam go prowadzi, kiedy on ma czas, żeby z tym wszystkim walczyć? On nie ma czasu, żeby zlecać to na zewnątrz. Zaczynamy być tym umęczeni, wbrew hasłom deregulacji głoszonym wszem i wobec

— dodaje.

Liczba firm transportowych w Polsce, jak czytamy w artykule, od ubiegłego roku skurczyła się o ponad trzy procent (3,35 proc.). Przewoźnicy, jak ustalił Michał Dobrołowicz, nie wykluczają, że jesienią zorganizują protest.

kk/RMF24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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