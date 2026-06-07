PLL LOT wznowią w lipcu połączenia między Polską a Arabią Saudyjską. W Zakopanem liczą, że to pomoże powrócić turystom z krajów arabskich. Przedstawiciele branży podkreślają jednak, że sezon letni z tego kierunku może być słabszy niż przed rokiem.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że od 2 lipca Polskie Linie Lotnicze LOT wznowią bezpośrednie rejsy z Warszawy do Rijadu. Tydzień wcześniej, 24 czerwca, powróci także obsługiwane przez saudyjską linię Flynas połączenie z Krakowa do stolicy Arabii Saudyjskiej.
Jak ocenia w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG), przywrócenie połączeń jest bardzo dobrą wiadomością dla Małopolski i Podhala, jednak skutków wcześniejszego zawieszenia lotów nie uda się już całkowicie odwrócić.
Mimo braku bezpośrednich połączeń spowodowanych konfliktem na Bliskim Wschodzie, turyści z Półwyspu Arabskiego i tak docierali do Krakowa i Zakopanego z dużymi utrudnieniami, korzystając z europejskich hubów, głównie przez Frankfurt. Gdy pojawiły się problemy z siatką połączeń przesiadkowych, część z nich wybierała inne rozwiązania niż bezpośrednie loty niskokosztowe
— powiedział PAP Wagner.
„Będzie to gorszy rok”
Jak dodał, część bezpośrednich rezerwacji z krajów arabskich została utracona, natomiast wyjazdy organizowane przez touroperatorów zostały wstrzymane do okresu wakacyjnego.
Teraz te wyjazdy realizowane przez pośredników turystycznych wracają do gry i będą realizowane, ale część rezerwacji stoi pod znakiem zapytania
— zaznaczył.
Według szacunków TIG liczba rezerwacji z krajów arabskich na tegoroczne wakacje jest obecnie o około połowę niższa niż przed rokiem.
Szacujemy, że wakacyjne obłożenie z tego kierunku będzie na poziomie około 50 proc. ubiegłorocznego. Okienko rezerwacyjne dla podróży dalekodystansowych jest jednak dłuższe niż 30 dni, dlatego większość decyzji zakupowych dotyczących wakacji została już podjęta. Dane rezerwacyjne wskazują, że będzie to gorszy rok, jeżeli chodzi o gości z kierunku arabskiego
— ocenił Wagner.
Zakopane liczy na powrót turystów
Na wznowienie połączeń liczy również samorząd Zakopanego. W mediach społecznościowych miasto poinformowało, że powrót bezpośrednich lotów z Rijadu do Krakowa i Warszawy to bardzo dobra wiadomość dla branży turystycznej. Władze miasta wyraziły nadzieję, że ułatwiony dostęp lotniczy zachęci turystów z Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej do odwiedzenia Podhala. Podziękowano także ambasadorowi RP w Arabii Saudyjskiej Robertowi Rostkowi za zaangażowanie w przywrócenie połączeń.
Ruch turystyczny z krajów arabskich w ostatnich latach stał się jednym z istotnych segmentów letniej turystyki w Zakopanem. Goście z państw Zatoki Perskiej odwiedzają Małopolskę przede wszystkim w miesiącach letnich, poszukując chłodniejszego klimatu i górskich krajobrazów, a ich pobyty należą do najdłuższych i generują znaczące przychody w lokalnej gospodarce.
Przedstawiciele branży wskazują, że pełna odbudowa ruchu turystycznego z krajów arabskich będzie możliwa dopiero w kolejnych sezonach, po ustabilizowaniu sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762093-czy-uda-sie-uratowac-sezon-podhale-czeka-na-arabow
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