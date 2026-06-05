Polacy będą musieli dłużej pracować? Od momentu reformy emerytalnej, którą wprowadził rząd Beaty Szydło, pojawiają się głosy, że wiek emerytalny powinien zostać zwiększony. Taką opinią podzielił się w programie „Onet Rano” ekonomista Oskar Sobolewski, który przekonywał, że państwo powinno dążyć do tego, żeby wyrównywać wiek emerytalny w górę, a nie w dół. Innego zdania są Polacy, którzy w majowym sondażu dla „Rz” opowiedzieli się za zrównaniem wieku emerytalnego, ale w dół.
Gość programu zwrócił uwagę na to, wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej, co przekłada się na niższe emerytury. Jego zdaniem wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany w górę. Ponadto podkreślił, że obecna konstrukcja systemu emerytalnego działa na niekorzyść kobiet.
Konstrukcja systemu emerytalnego jest taka, że cały kapitał, który mamy zgromadzony, jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia - czyli im wcześniej przechodzimy na emeryturę, tym to świadczenie jest niższe
— powiedział Sobolewski.
Powinniśmy dążyć do tego, żeby wyrównywać wiek emerytalny w górę, a nie w dół
— stwierdził, ostrzegając, że zrównanie „w dół” obniżyłoby przyszłe świadczenia.
Co zatem rząd powinien zrobić? Zdaniem Sobolewskiego powinno zacząć się od wyrównania wieku emerytalnego do 65. roku życia. To jednak dopiero początek!
Myślę, że ten punkt wyjścia to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wyrównać do 65. roku życia, a później podnosić go dalej
— stwierdził.
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Co ciekawe, w połowie maja ukazał się sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wynika z niego, że ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - najczęściej w dół.
Jak zauważa „Rz”, większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn - w dół.
Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę
— pisze gazeta. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych.
Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc.
— pisze dziennik. Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.
Jak pisze „Rz”, zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
kk/Onet Rano/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761915-czeka-nas-podniesienie-wieku-emerytalnegopowinnismy-to-zrobic
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