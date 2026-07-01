Czesi pokłócą się o order Zełenskiego? MSZ wściekłe na inicjatywę posłów

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Czesi chcą odebrać order Zełenskiemu / autor: Fratria
Czesi chcą odebrać order Zełenskiemu / autor: Fratria

Minister spraw zagranicznych Czech Petr Macinka ocenił, że inicjatywa posłów ze współrządzącego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), by odebrać najwyższe czeskie odznaczenie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, jest gestem politycznym.

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Macinka powiedział dziennikarzom, że on sam nigdy by tego nie zaproponował. Podkreślił, że nie istnieją podstawy prawne do takich działań.

O ile mi wiadomo, nie istnieje żadna prawna możliwość odebrania komuś odznaczenia państwowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś zostanie skazany za przestępstwo, a kara obejmuje także utratę wszystkich przywilejów, uprawnień i odznaczeń

— zaznaczył minister i pod adresem koalicjanta w rządzie dodał, że w związku z tym chodzi o polityczny gest.

Sprawa orderu

Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku od ówczesnego prezydenta Czech Milosza Zemana. Uzasadniając przyznanie odznaczenia prezydentowi Ukrainy, Zeman mówił o jego męstwie i odwadze, „z jaką odrzucił amerykańską propozycję udzielenia mu bezpiecznego schronienia i pozostał w walczącym wówczas Kijowie”. W środę powiedział czeskiej agencji prasowej CTK, że w 2022 roku miał powód, by przyznać odznaczenie Zełenskiemu.

Dzisiaj niestety istnieje powód, by to odznaczenie odebrać. Odrzucam czczenie zbrodniarzy wojennych, którzy mordowali Polaków, Żydów, Czechów czy Słowaków

— stwierdził były prezydent, cytowany przez CTK.

Wzór z Polski

We wtorek poseł współrządzącego w Czechach ruchu SPD Jindrzich Rajchl ogłosił, że zamierza w ramach koalicji forsować projekt, aby Czechy, wzorem Polski (decyzję podjął prezydent Karol Nawrocki), odebrały ukraińskiej głowie państwa Order Białego Lwa.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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