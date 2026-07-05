Wstrząsające! Domagali się śmierci Trumpa na pogrzebie

Podczas niedzielnej części pogrzebu byłego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei artysta występujący przed kilkusettysięcznym tłumem domagał się śmierci prezydenta USA Donalda Trumpa – poinformowała AP. Agencja przekazała, że publiczność „reagowała na nie okrzykami radości”.
Poeta Mohammad Rasouli wołał m.in. „Śmierć Ameryce!” i „Śmierć Izraelowi!”, a także pytał, nawiązując do Trumpa, „Dlaczego ten największy drań na świecie wciąż żyje?”.
AP podkreśliła, że w niedzielę w ceremonii pogrzebowej, która zaczęła się dzień wcześniej i potrwa do czwartku, uczestniczy znacznie więcej osób niż w sobotę. Agencja relacjonowała, że ubrani na czarno żałobnicy nieśli transparenty i flagi ku czci Chameneiego, a także wzywali do zabicia Trumpa; podkreśliła, że działo się to w tym samym czasie, kiedy prezydent USA przemawiał w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.
Śmierć Chameneia
Chamenei zginął 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi; miał 86 lat. Uroczystości pogrzebowe opóźniono z powodu trwającej wojny, a rozmowy irańsko-amerykańskie są wstrzymane do zakończenia pogrzebu.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764220-wstrzasajace-domagali-sie-smierci-trumpa-na-pogrzebie
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