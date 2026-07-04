Kilka miejscowości zostało objętych kwarantanną w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii w wyniku pożaru, który wybuchł tam wczoraj. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. Rząd wysłał specjalną jednostkę wojskową do gaszenia pożaru.
Pożar wybuchł w pobliżu miejscowości La Bisbal d’Emparda, niedaleko Girony, ok. 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Płomienie rozprzestrzeniał wiatr, utworzyła się gęsta chmura dymu, w związku z czym ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci, przebywających tam na letnim obozie. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać.
Z pożarem walczy ponad 200 strażaków, w tym 11 jednostek lotniczych, które zrzucają wodę na palące się zalesione tereny.Pożar strawił już 2,3 tys. hektarów, docierając do chronionego obszaru przyrodniczego Les Gavarres.
Płomienie, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, mogą spalić ponad 10 tys. hektarów
— poinformował publiczny nadawca RTVE.
Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru
— zauważył kataloński dziennik „La Vanguardia”.
Wysłano specjalną jednostkę wojskową
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdził na portalu X wysłanie specjalnej jednostki wojskowej UME ds. kryzysowych do gaszenia pożaru. Z kolei katalońska policja Mossos d’Esquadra zatrzymała mężczyznę podejrzanego o jego spowodowanie.
Państwowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła w piątek, że od niedzieli Hiszpania będzie zmagać się z drugą falą upałów w tym roku, wzrośnie też zagrożenie pożarami. W ub.r. największe pożary miały miejsce w sierpniu. Żywioł w największym stopniu doświadczył wspólnoty autonomiczne Kastylia i Leon, Galicja i Estremadura. W wyniku pożarów zginęło kilka osób, a kilkadziesiąt tysięcy trzeba było ewakuować.
Według opublikowanych na początku br. danych ministerstwa transformacji ekologicznej rok 2025 był najgorszy pod względem pożarów od 30 lat. W całej Hiszpanii żywioł strawił prawie 355 tys. hektarów terenów.
Według MSW Hiszpanii w tym roku odnotowano w tym kraju już ponad 8 tys. pożarów, w których osiem osób straciło życie, a 86 zostało rannych.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764154-duzy-pozar-w-popularnym-rejonie-wypoczynkowym-co-z-turystami
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