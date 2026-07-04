WIDEO

Ogromny pożar w popularnym rejonie wypoczynkowym! Co z turystami?

  • Świat
  • opublikowano:
Ogromny pożar w pobliżu popularnego wybrzeża Costa Brava / autor: PAP/EPA/DAVID BORRAT/X
Ogromny pożar w pobliżu popularnego wybrzeża Costa Brava / autor: PAP/EPA/DAVID BORRAT/X

Kilka miejscowości zostało objętych kwarantanną w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii w wyniku pożaru, który wybuchł tam wczoraj. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. Rząd wysłał specjalną jednostkę wojskową do gaszenia pożaru.

Pożar wybuchł w pobliżu miejscowości La Bisbal d’Emparda, niedaleko Girony, ok. 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Płomienie rozprzestrzeniał wiatr, utworzyła się gęsta chmura dymu, w związku z czym ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci, przebywających tam na letnim obozie. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać.

Z pożarem walczy ponad 200 strażaków, w tym 11 jednostek lotniczych, które zrzucają wodę na palące się zalesione tereny.Pożar strawił już 2,3 tys. hektarów, docierając do chronionego obszaru przyrodniczego Les Gavarres.

Płomienie, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, mogą spalić ponad 10 tys. hektarów

— poinformował publiczny nadawca RTVE.

Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru

— zauważył kataloński dziennik „La Vanguardia”.

Wysłano specjalną jednostkę wojskową

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdził na portalu X wysłanie specjalnej jednostki wojskowej UME ds. kryzysowych do gaszenia pożaru. Z kolei katalońska policja Mossos d’Esquadra zatrzymała mężczyznę podejrzanego o jego spowodowanie.

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła w piątek, że od niedzieli Hiszpania będzie zmagać się z drugą falą upałów w tym roku, wzrośnie też zagrożenie pożarami. W ub.r. największe pożary miały miejsce w sierpniu. Żywioł w największym stopniu doświadczył wspólnoty autonomiczne Kastylia i Leon, Galicja i Estremadura. W wyniku pożarów zginęło kilka osób, a kilkadziesiąt tysięcy trzeba było ewakuować.

Według opublikowanych na początku br. danych ministerstwa transformacji ekologicznej rok 2025 był najgorszy pod względem pożarów od 30 lat. W całej Hiszpanii żywioł strawił prawie 355 tys. hektarów terenów.

Według MSW Hiszpanii w tym roku odnotowano w tym kraju już ponad 8 tys. pożarów, w których osiem osób straciło życie, a 86 zostało rannych.

Czytaj także

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych