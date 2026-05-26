Mężczyzna z Tennessee spędził 37 dni w areszcie za to, że szydził ze śmierci konserwatywnego działacza politycznego Charliego Kirka, który został zamordowany z nienawiści przez lewicowego zamachowca. Ostatecznie zarzuty wobec niego zostały wycofane, a on otrzymał odszkodowanie w wysokości 850 tysięcy dolarów.
61-letni emerytowany policjant Larry Bushart spędził ponad miesiąc w więzieniu za odmowę usunięcia ze swojego konta na Facebooku memu wyśmiewającego zabójstwo Charliego Kirka. Areszt opuścił po tym, jak w październiku wycofano zarzuty.
W sytuacji, kiedy na całym świecie w mediach społecznościowych dominuje lewicowa cenzura, mężczyzna skazany za to, że śmiał się z zabójstwa konserwatysty… teraz otrzyma gigantycznego odszkodowanie w wysokości 850 000 dolarów, co jest wynikiem ugody z władzami.
W pozwie federalnym przeciwko hrabstwu Perry, szeryfowi hrabstwa i śledczemu, który uzyskał dla niego nakaz aresztowania, mężczyzna przekonywał, że podczas pobytu w więzieniu stracił pracę, którą podjął po przejściu na emeryturę, i nie mógł uczestniczyć w rocznicy ślubu ani w narodzinach wnuczki.
Adrian Siwek/Fox News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761224-szydzil-ze-smierci-kirka-otrzymal-ogromne-odszkodowanie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.