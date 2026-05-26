Absurd. Szydził ze śmierci Kirka. Przyznano mu prawie milion dolarów odszkodowania

Odszkodowanie dla mężczyzny, który wyśmiewał śmierć Kirka / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Mężczyzna z Tennessee spędził 37 dni w areszcie za to, że szydził ze śmierci konserwatywnego działacza politycznego Charliego Kirka, który został zamordowany z nienawiści przez lewicowego zamachowca. Ostatecznie zarzuty wobec niego zostały wycofane, a on otrzymał odszkodowanie w wysokości 850 tysięcy dolarów.

61-letni emerytowany policjant Larry Bushart spędził ponad miesiąc w więzieniu za odmowę usunięcia ze swojego konta na Facebooku memu wyśmiewającego zabójstwo Charliego Kirka. Areszt opuścił po tym, jak w październiku wycofano zarzuty.

W sytuacji, kiedy na całym świecie w mediach społecznościowych dominuje lewicowa cenzura, mężczyzna skazany za to, że śmiał się z zabójstwa konserwatysty… teraz otrzyma gigantycznego odszkodowanie w wysokości 850 000 dolarów, co jest wynikiem ugody z władzami.

W pozwie federalnym przeciwko hrabstwu Perry, szeryfowi hrabstwa i śledczemu, który uzyskał dla niego nakaz aresztowania, mężczyzna przekonywał, że podczas pobytu w więzieniu stracił pracę, którą podjął po przejściu na emeryturę, i nie mógł uczestniczyć w rocznicy ślubu ani w narodzinach wnuczki.

Adrian Siwek/Fox News

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

