Makabra w RPA! Para turystów została zadźgana. Szokujące, co zrobiono z ciałami!

Crook's Corner. Na miniaturze - zdjęcie z posta fotografa Martina Ras / autor: Michaelphillipr, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons/FB: Martin Ras Photography
Grupa turystów obserwująca stado słoni w Parku Narodowym Krugera w RPA dokonała w piątek wstrząsającego odkrycia. Na rzece w pobliżu Crook’s Corner unosiły się dwa ciała. Jak się okazuje, było to małżeństwo turystów, 71-letni Ernst Marais i jego 73-letnia żona Dina. Dwa dni wcześniej zgłoszono zaginięcie pary. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mogli natknąć się na kłusowników.

Pracownicy Parku Narodowego Krugera w RPA podkreślają, że jest to pierwszy taki incydent w historii tego miejsca. Ernst i Dina Marais przyjechali podziwiać tzw. Wielką Piątkę Afryki: słonie, nosorożce, bawoły, lwy i lamparty. Z wyprawy do rezerwatu, niestety, nie wrócili, a w środę uznano ich za zaginionych.

Okrutna śmierć pary turystów

Jak się okazało, byli to zaginieni Ernst i Dina Marais.

71-latek doznał śmiertelnych ran kłutych, jego 73-letnia żona - poważnych obrażeń zadanych ostrym narzędziem. Zniknął zielony Ford Ranger, którym poruszała się para turystów, a lokalne służby prowadzą śledztwo ws. podwójnego morderstwa i porwania.

Według wstępnych ustaleń, Maraisowie natknęli się w Crook’s Corner na kłusowników. Ten popularny punkt widokowy ma bardzo burzliwą historię. Jeszcze w XIX wieku teren uznawano za ziemię niczyją. Uciekali tu przestępcy, kłusownicy czy handlarze niewolników. Tutejsza rzeka roi się od krokodyli, a miejsce także i dziś uznawane jest za niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku.

rmf24/X/Daily Mail/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

