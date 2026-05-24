„Ponad 50 tys. osób zostało ewakuowanych w Kalifornii z obawy przed wybuchem ponad 25 tys. litrów niebezpiecznych chemikaliów znajdujących się w przegrzanym zbiorniku” - podała stacja CNN. W związku z zagrożeniem w tym amerykańskim stanie od soboty, 23 maja, obowiązuje stan wyjątkowy.
Zbiornik mieszczący około 26,5 tys. litra metakrylanu metylu (MMA), substancji stosowanej do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów, należy do zakładów GKN Aerospace w Garden Grove, około 30 km na południowy wschód od Los Angeles.
Służby od czwartku, 21 maja, kiedy doszło do wycieku ze zbiornika i wzrosła temperatura substancji, próbują zapobiec większemu wyciekowi i eksplozji. Według stacji CBS News temperatura wewnątrz zbiornika rośnie o około jeden stopień na godzinę i w piątek wieczorem, 22 maja, wynosiła około 32 stopni Celsjusza. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wzrost temperatury.
Tak złej sytuacji jeszcze nie widziałem mimo 32 lat służby
— powiedział Craig Covey z lokalnej straży pożarnej.
Jak dodał, możliwe są dwa scenariusze: „albo zbiornik pęknie i wyleje się 26 tys. litrów bardzo niebezpiecznej substancji, albo dojdzie do reakcji termicznej i eksplozji, co uruchomi (reakcję łańcuchową z udziałem - PAP) kolejnych zbiorników z paliwem i chemikaliami”.
Sterfa ewakuacji obejmuje kilka miast
Według Coveya służby konsultują się z ekspertami w całym kraju, szukając „innego wyjścia”.
MMA, cięższy od powietrza i łatwopalny monomer o właściwościach samonagrzewających, może powodować podrażnienia dróg oddechowych, skóry i oczu.
Jak podał CNN, część mieszkańców w strefie objętej ewakuacją skarżyła się na podrażnienie gardła i nosa oraz zawroty głowy.
Eksperci ostrzegają przed ryzykiem niekontrolowanej reakcji egzotermicznej, w której ciepło przyspiesza reakcję, prowadząc do gwałtownego wzrostu ciśnienia. Władze rozszerzyły strefę ewakuacji na kilka miast, a szkoły w regionie pozostają zamknięte. Firma GKN Aerospace przeprosiła za „znaczące zakłócenia”.
To niezwykle niestabilna sytuacja, a stawką jest ludzkie życie
— podkreślił prokurator okręgowy Todd Spitzer.
PAP/tt
