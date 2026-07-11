Jest nowa mistrzyni! To ona wygrała Wimbledon

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Linda Noskova / autor: PAP/EPA/NEIL HALL
Linda Noskova / autor: PAP/EPA/NEIL HALL

Czeska tenisistka Linda Noskova triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.

To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskovej. Osiem lat starsza Muchova natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek.

Obie finalistki przed Świątek

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Muchova będzie szósta, a Noskova siódma. Dla obu tenisistek to najwyższa pozycja w karierze. Na ósme miejsce spadnie Świątek, która w Londynie broniła tytułu, ale odpadła już w trzeciej rundzie. Liderką nadal będzie Białorusinka Aryna Sabalenka.

tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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