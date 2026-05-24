Wczoraj zakończył się sezon 2025/2026 Ekstraklasy. Był on fatalny dla Legii Warszawa. „Wojskowi” dopiero pod koniec sezonu byli pewni tego, że… nie spadną z ligi. Okazało się, że po zakończeniu sezonu klub wyciągnął konsekwencje wobec jednej z kluczowych osób z kierownictwa klubu.
Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu, ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje dotychczasowemu dyrektorowi za pracę wykonaną na rzecz Legii Warszawa
— poinformowała Legia Warszawa w mediach społecznościowych.
Rola Żewłakowa w klubie
W zakresie obowiązków Michała Żewłakowa znajdowały się kwestie kadrowe i transferowe oraz proces budowy pierwszego zespołu. Michał Żewłakow jest postacią od lat związaną z Legią Warszawa. Jako zawodnik pełnił rolę kapitana, przy Łazienkowskiej 3 zakończył bogatą karierę, a następnie został kolejno dyrektorem skautingu i dyrektorem sportowym klubu, odnosząc sukcesy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do tej roli wrócił w marcu ubiegłego roku. Swoim doświadczeniem, wiedzą oraz relacjami Michał Żewłakow wniósł istotny wkład w struktury Legii Warszawa. Klub dziękuje Michałowi Żewłakowowi za współpracę i życzy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej
— podano.
A co teraz z transferami w letnim okienku? Klub zapewnia, że przygotowania do niego trwały już od wielu miesięcy.
Od wielu miesięcy dział sportu systematycznie przygotowywał się do letniego okna transferowego i obecnie kontynuuje ostatni etap tego procesu
— napisała Legia Warszawa.
Kiedy będzie nowy dyrektor sport?
Decyzje dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego pierwszego zespołu zostaną podjęte do końca maja
— poinformowano.
tkwl/Facebook
