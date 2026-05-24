Uroki niższych lig. Kuriozalny gol zza połowy boiska

Linia na boisku piłkarskim oraz wpis TVP Sport (screen z X) / autor: pixabay.com/X-TVP Sport (screen)
W Betclic 2.lidze doszło do niecodziennej sytuacji. Zawodnik Warty Poznań zdobył bramkę z własnej połowy boiska. Bramkarz Podhala Nowy Targ źle obliczył tor lotu futbolówki, która odbiła się od poprzeczki jego bramki i zatrzepotała w siatce.

Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu 33. kolejki Betclic 2. Ligi. Zmierzyły się Podhale Nowy Targ i Warta Poznań.

W 77. minucie Sebastian Steblecki (Warta Poznań) wykonał długie wybicie w kierunku bramki przeciwnika, której strzegł Maciej Styrczula. Należy zaznaczyć, że zrobił to z własnej połowy. Goalkeeper źle ocenił lot futbolówki, która odbiła się od poprzeczki i wylądowała w siatce.

Dzięki tej bramce zespół z Poznania wyszedł na prowadzenie 2:1 (minutę wcześniej strzelili bramkę wyrównującą). Mecz zakończył się wynikiem 2:2, ostatnia bramka samobójcza padła w 92. minucie.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

