W Sankt Petersburgu trwa pierwszy półfinał mistrzostw świata w piłce nożnej Francja - Belgia
Wynik 0:0.
Składy:
Francja: 1-Hugo Lloris - 2-Benjamin Pavard, 4-Raphael Varane, 5-Samuel Umtiti, 21-Lucas Hernandez - 6-Paul Pogba, 13-N’Golo Kante - 10-Kylian Mbappe, 7-Antoine Griezmann, 14-Blaise Matuidi - 9-Olivier Giroud.
Belgia: 1-Thibaut Courtois - 2-Toby Alderweireld, 4-Vincent Kompany, 5-Jan Vertonghen - 19-Moussa Dembele, 8-Marouane Fellaini, 6-Axel Witsel, 22-Nacer Chadli - 7-Kevin De Bruyne, 9-Romelu Lukaku, 10-Eden Hazard.
Sędzia: Andres Cunha (Urugwaj).