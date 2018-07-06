W Niżnym Nowogrodzie trwa pierwszy ćwierćfinał Urugwaj-Francja.
Wynik 1:0 dla Francji. Bramkę strzelił w 40 min. Varane.
Składy:
Urugwaj: 1-Fernando Muslera - 22-Martin Caceres, 2-Jose Maria Gimenez, 3-Diego Godin, 17-Diego Laxalt - 8-Nahitan Nandez, 15-Matias Vecino, 14-Lucas Torreira, 6-Rodrigo Bentancur - 9-Luis Suarez, 21-Cristhian Stuani.
Francja: 1-Hugo Lloris - 2-Benjamin Pavard, 4-Raphael Varane, 5-Samuel Umtiti, 21-Lucas Hernandez - 6-Paul Pogba, 13-N’Golo Kante - 10-Kylian Mbappe, 7-Antoine Griezmann, 12-Corentin Tolisso - 9-Olivier Giroud.
Sędzia: Nestor Pitana (Argentyna).