W Kaliningradzie trwa mecz grupy G: Anglia - Belgia:
Wynik 1:0 dla Belgii, bramkę strzelił Adnan Januzaj.
Anglia: 1-Jordan Pickford - 16-Phil Jones, 5-John Stones, 15-Gary Cahill - 22-Trent Alexander-Arnold, 17-Fabian Delph, 4-Eric Dier, 21-Ruben Loftus-Cheek, 3-Danny Rose - 19-Marcus Rashford, 11-Jamie Vardy.
Belgia: 1-Thibaut Courtois - 23-Leander Dendoncker, 20-Dedryck Boyata, 3-Thomas Vermaelen - 18-Adnan Januzaj, 17-Youri Tielemans, 8-Marouna Fellaini, 19-Moussa Dembele, 16-Thorgan Hazard, 22-Nacer Chadli - 21-Michy Batshuayi.
Sędzia: Damir Skomina (Słowenia).