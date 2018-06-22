W Kaliningradzie rozpoczyna się spotkanie grupy E Serbia - Szwajcaria
Wynik 1:1, dla Serbii prowadzenie uzyskał w 5 minucie Mitrovic, w 53 minucie wyrównał Xhaka.
Serbia: 1-Vladimir Stojkovic - 6-Branislav Ivanovic, 15-Nikola Milenkovic, 3-Dusko Tosic, 11-Aleksander Kolarov - 10-Dusan Tadic, 4-Luka Milivojevic, 21-Nemanja Matic, 20-Sergei Milinkovic-Savic, 17-Filip Kostic - 9-Aleksander Mitrovic.
Szwajcaria: 1-Yann Sommer - 2-Stephanan Lichtsteiner, 22-Fabian Schaer, 5-Manuel Akanji, 13-Ricardo Rodriguez - 23-Xherdan Shaqiri, 11-Valon Behrami, 10-Granit Xhaka, 15-Blerin Dzemaili, 14-Steven Zuber - 9-Haris Seferovic.
Sędzia: Felix Brych (Niemcy)