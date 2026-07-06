Polak pomagający Ukraińcom zszokowany "antypolskim ściekiem"

Mateusz Wodziński, znany na platformie X jako „Exen”, który dostarcza ukraińskiej armii samochody terenowe, jest zszokowany „ściekiem”, jaki w mediach społecznościowych wylał się z ukraińskiej strony na Polskę i Polaków. Konflikt Warszawa-Kijów eskaluje nie tylko w przestrzeni dyplomatycznej, ale również na płaszczyźnie social mediów.
Relacje polsko-ukraińskie nie są ostatnio najlepsze. Tąpnięcie nastąpiło po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. Wołodymyr Zełenski oraz jego otoczenie eskalowali cały czas konflikt, który przeniósł się do sieci. Ukraińcy stanęli murem za swoim prezydentem w przestrzeni mediów społecznościowych w konflikcie z prezydentem Karolem Nawrockim.
„Jestem w szoku”
Mateusz Wodziński, w Internecie znany pod pseudonimem „Exen”, jest twórcą największej w Polsce prywatnej akcji pomocowej dla Ukrainy. Jak opisuje to na Patronite, przekazuje armii naszych sąsiadów broniących się przed orkami Putina pojazdy terenowe.
Wodziński postanowił zabrać głos ws. agresywnej ofensywy strony ukraińskiej w sieci, która jest wymierzona w Polskę i Polaków.
Wiele osób mnie pyta, co sądzę o hejterskim antypolskim ścieku, który tu się faktycznie wylewa w ostatnim czasie. No więc powiem wam, że jestem w szoku. Przez ponad 4 lata na Ukrainie nie spotkałem ANI JEDNEJ osoby wrogo nastawionej do Polski/Polaków. Wręcz przeciwnie - ogromna większość jest do nas bardzo pozytywnie nastawiona. Zresztą każdy kto ze mną jeździ to potwierdzi
— czytamy we wpisie na portalu X.
Razem z postem opublikował jeszcze nagranie żołnierzy jednej z ukraińskich jednostek, którzy dziękują za przekazany sprzęt.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/764340-polak-pomagajacy-ukraincom-zszokowany-antypolskim-sciekiem
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