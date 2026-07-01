SONDAŻ

Polacy ocenili wynagrodzenia lekarzy. SONDAŻ

autor: Fratria
autor: Fratria

Wynagrodzenia lekarzy ponownie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków uznaje zarobki medyków za zbyt wysokie – czytamy w środę w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Z badania zleconego przez „DGP” i przeprowadzonego przez CBOS od 22 do 24 czerwca br. na grupie ponad tysiąca respondentów wynika, że 48,8 proc. Polaków ocenia wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie, 8,4 proc. uważa, że są zbyt niskie. Co czwarty badany twierdzi natomiast, że obecny poziom płac jest odpowiedni.

Mężczyźni częściej niż kobiety mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie (odpowiednio 54,9 proc. do 43,4 proc.).

Najwięcej oceniających krytycznie poziom uposażenia medyków jest w grupie wiekowej od 35 do 44 lat. Opinię, że jest on właściwy, najczęściej wyrażali badani w wieku od 18 do 24 lat.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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