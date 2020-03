Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/smolensk/489238-1004-dekade-pozniej-103-problemy-z-wizyta-przygotowawcza?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wPolitycepl+%28wPolityce.pl+-+Najnowsze%29

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń przed katastrofą smoleńską. Jej tło to nie tylko ostatnie minuty i godziny poprzedzające feralny lot TU-154M. To ciąg zdarzeń na najwyższych szczeblach władzy, zakulisowe działania, rozdzielenie wizyt premiera i prezydenta, naciski strony rosyjskiej i gra rządu z Moskwą na wyeliminowanie Lecha Kaczyńskiego z uroczystości. Aby zrozumieć polityczną rzeczywistość tamtego czasu, trzeba się cofnąć o wiele tygodni. Marek Pyza przypomina te zdarzenia, odwołuje się do publikacji z tamtego czasu i do dokumentów, które ujrzały światło dzienne dużo później.