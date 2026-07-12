Prof. Antoni Dudek ocenił, że chargé d’affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz „powiedział racjonalnie”, wskazując na konieczność mówienia także o ukraińskich ofiarach państwa polskiego. Historyk w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat NEWS podkreślał jednocześnie, że Polska i Ukraina pozostają sojusznikami w obliczu wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję.
Prof. Antoni Dudek w dzisiejszym programie „Gość Wydarzeń” odniósł się do kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich oraz kontrowersji wokół wypowiedzi Piotra Łukasiewicza, chargé d’affaires Polski w Ukrainie. Łukasiewicz podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej mówił m.in. o potrzebie pamiętania także o „ukraińskich ofiarach państwa polskiego na terenach II Rzeczypospolitej”.
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Prawda jest taka, że my też mamy swoje winy w stosunku do Ukraińców. Jest wiele wydarzeń, z których my nie mamy powodu być dumni, więc ambasador Łukasiewicz powiedział racjonalnie
— ocenił prof. Dudek.
Według historyka Łukasiewicz „próbuje ratować to, co jeszcze zostało z relacji polsko-ukraińskich”. Prof. Dudek ostrzegł jednocześnie przed wzrostem skrajnego nacjonalizmu.
W Polsce narasta fala skrajnego nacjonalizmu, która niczego dobrego Polsce nie przyniesie. I trzeba się jej zdecydowanie przeciwstawiać
— powiedział.
Politolog wskazywał, że obecnie Polska również znajduje się w stanie wojny, choć nie jest to wojna kinetyczna.
Nie spadają do nas bomby, tylko [jest to wojna] hybrydowa, ale z Federacją Rosyjską
— mówił. Jak podkreślił, Polska jest „czwarty rok w tej wojnie”, a Ukraina pozostaje sojusznikiem, a nie przeciwnikiem.
„Prezydent Duda poszedł za daleko”
Dudek odniósł się również do reakcji po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Wydarzenie wywołało krytykę w Polsce, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało odesłane pocztą do Polski następnego dnia.
Uważam, że odbieranie Orderu Orła Białego było błędem, zresztą nadawanie też. Uważam, że prezydent Duda poszedł za daleko
— powiedział prof. Dudek.
Zdaniem historyka Polska w relacjach z Ukrainą wykazała się „zbyt dużą naiwnością”, próbując zbyt mocno budować przyjaźń między narodami. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to rezygnacji z pomocy Ukrainie.
Nie będzie zgody nigdy w kwestiach historycznych między Polską a Ukrainą, bo to nie jest tylko kwestia zbrodni wołyńskiej. Tam jest cały szereg innych bardzo dramatycznych wydarzeń, na które zawsze Polacy będą patrzeć inaczej niż Ukraińcy
— mówił.
Prof. Dudek przyznał, że nie dziwi go pogorszenie odbioru Ukraińców przez część Polaków po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, sam jest nią rozczarowany.
kk/Polsat NEWS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764820-prof-dudek-broni-lukasiewicza-my-tez-mamy-swoje-winy
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