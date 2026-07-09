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Zamieszanie z grillem Morawieckiego. Błaszczak: "Nie zostałem zaproszony. Jestem rozczarowany"; "Ojkofobia partyjna"

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak / autor: Fratria

Mateusz Morawiecki zaprosił na grillowanie organizowane przez stowarzyszenie „Rozwój Plus”. „Będą debaty, panele, rozmowy z ekspertami i ludźmi, którzy naprawdę wiedzą jak wyrwać Polskę ze stagnacji” - zachęcał w nagraniu w mediach społecznościowych. Mariusz Błaszczak został zapytany o to wydarzenie w Telewizji Republika odpowiedział krótko: „Nie zostałem zaproszony. Jestem rozczarowany”.

Wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki informował blisko połowy maja, że zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus.

Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi; idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe dla PiS

— zapowiadał.

Chociaż części PiS nie spodobała się inicjatywa Morawieckiego, ostatecznie nastąpiła zgoda po spotkaniach szefa EKR z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Morawiecki nie został kandydatem PiS na premiera. Prof. Przemysław Czarnek zyskał tę funkcję. Mimo to, były szef rządu, jest bardzo aktywny i właśnie zapowiedział kolejne wydarzenie, czyli wspólne grillowanie.

31 lipca ruszamy z wydarzeniem „Rozwój + Wy”. To będą debaty, panele, rozmowy z ekspertami i ludźmi, którzy naprawdę wiedzą jak wyrwać Polskę ze stagnacji. Będziemy rozmawiać o gospodarce, o bezpieczeństwie, o rodzinie, samorządach i o przyszłości naszego kraju. Jeżeli chcesz Polski, która znowu idzie do przodu, dołącz do nas, wejdź na stronę, zapisz się i bądź 31 lipca razem z nami. Ruszamy po Polskę wielką, dumną. i silną

— powiedział Morawiecki w nagraniu zamieszczonym na portalu X.

Prawica to nie zamknięta twierdza, ale dom z szeroko otwartymi drzwiami. Chcesz mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądać przyszłość naszego kraju? Przyjdź na „Rozwój + Wy”! To nie będzie kolejny sztywny wiec polityczny, ale prawdziwa przestrzeń do otwartej debaty dla ekspertów, samorządowców i młodego pokolenia

— czytamy we wpisie byłego rzecznika rządu Morawieckiego, Piotra Müllera.

Umówiliśmy się na pewne samoograniczenie”

Mariusz Błaszczak został zapytany w TV Republika o grill z Morawieckim. Czy został zaproszony na wydarzenie oraz czy jest rozczarowany.

Nie, nie zostałem zaproszony. Jestem rozczarowany

— powiedział.

Szef KP PiS odwołał się do rozmów z szefem EKR i ustaleń tam poczynionych.

Po pierwsze umówiliśmy się na pewne samoograniczenie, prawda? Że jeżeli stowarzyszenie ma charakter think-tanku, w porządku, dobrze, ale jeżeli ma charakter inny, to już…

— dodał.

Były szef MON został dopytany, czy stowarzyszenie Morawieckiego ma inny charakter, skoro jest tam grill.

Skoro na ten temat rozmawiamy […] to znaczy, że ma inny charakter

— stwierdził.

Poruszony został także wywiad szefa EKR u Żurnalisty, gdzie były premier mówił o „małych ludziach” w PiS i „sprzedawaniu fang wewnętrznym adwersarzom” wewnątrz partii.

Czyli to taka ojkofobia partyjna, tylko w wydaniu Mateusza Morawieckiego. Cóż, skoro tak mówi, to pewnie tak czuje

— odparł Błaszczak.

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xyz/TV Republika/300polityka/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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