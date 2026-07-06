Kolejna afera topi rząd koalicji 13 grudnia. Sprawa pocisków do Patriot przekazanych Ukrainie przez ludzi Tuska zmusiła polityków strony „demokratycznej” do defensywy. Jak to w przypadku lewicowych liberałów, nie próbują tłumaczyć się z kolejnej afery, tylko jak zwykle uderzają w PiS, które nie rządzi przecież od 3 lat… Kolejny z ministrów Tuska uaktywnił się w obronie swojego obozu. „PiS to banda cynicznych idiotów. Najpierw ścigali się, kto bardziej pomaga Ukrainie. Jednocześnie zarzucali Niemcom, że przekazują Ukrainie „tylko hełmy”. Dziś ścigają się, kto pomoże mniej” - czytamy we wpisie wiceszefa MON Cezarego Tomczyka.
W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Co więcej, oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej! Opozycja domagała się więc wyjaśnień.
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Najpierw rząd unikał jednoznacznych odpowiedzi, mówił o „tajemnicy państwowej” i zapowiadał ściganie osób ujawniających informacje o donacjach dla Ukrainy. Teraz sam Donald Tusk publicznie powiedział o „pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie”. Zamiast jednak wyjaśnić, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu uzbrojenia i dlaczego nie poinformowano o niej opinii publicznej, premier wykorzystał wystąpienie, by uderzać w opozycję.
Ponawiam swój apel do wszystkich - począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków: nie igrajcie z ogniem
— mówił.
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na próbę odwrócenia narracji i poinformował, że zlecił odtajnienie „wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026”. Nakazał tez SKW „zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych”.
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Lecz tę informację najpierw podali sami Ukraińcy, a następnie przekazał już w połowie czerwca analityk wojskowy i youtuber, który jest kojarzony jako sympatyk obecnej władzy!
„PiS to banda cynicznych idiotów”
Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk postanowił, że kolejny pożar wizerunkowy ekipy Tuska, spróbuje zagasić benzyną. Przy okazji zaatakował standardowo Prawo i Sprawiedliwość…
PiS to banda cynicznych idiotów. Najpierw ścigali się, kto bardziej pomaga Ukrainie. Jednocześnie zarzucali Niemcom, że przekazują Ukrainie „tylko hełmy”. Dziś ścigają się, kto pomoże mniej
— czytamy we wpisie polityka KO na portalu X.
Wojna trwa tuż za naszą granicą. W interesie Polski jest, by Rosja była zatrzymywana jak najdalej od naszych granic. Największym zwolennikiem PiS może być tylko Putin
— dodał.
Tomczyk zaznaczył, że wojna znajduje się tuż obok nas, dlatego… ekipa Tuska oddała niezwykle cenne pociski.
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xyz/wPolityce/X
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