Arłukowicz chce "radykalnej" korekty w służbie zdrowia. Cieszyński go zdemaskował

  • Polityka
  • opublikowano:
Cieszyński odpowiada Arłukowiczowi / autor: Fratria
Cieszyński odpowiada Arłukowiczowi / autor: Fratria

Bartosz Arłukowicz we wpisie w serwisie X przekonywał, że potrzebne są zmiany w systemie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Janusz Cieszyński zauważył, że obecnie konsultantem krajowym jest człowiek, który… brał udział w kampanii wyborczej Arłukowicza.

Na europosła Koalicji Obywatelskiej, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w ostatnich tygodniach spada ogromna lawina krytyki w związku z jego działaniami związanymi z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym. Podejmuje się on desperackich prób obrony partii mimo tego, że na jaw wychodzą kolejne wstrząsające szczegóły dotyczące patologii w placówce medycznej.

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Teraz Arłukowicz próbował kreować się na twarz zmian w służbie zdrowia.

System konsultantów krajowych i wojewódzkich wymaga pilnej radykalnej korekty. Decydują o liczbie rezydentur, liczbie kształconych lekarzy, nowych oddziałach

— pisał.

Wprowadziłem obowiązek oświadczenia o braku konfliktu interesu dla konsultantów. Trzeba zacząć z niego twardo korzystać

— przekonywał.

Ale jak to jest?

Na wpis zareagował Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, który zwrócił uwagę na przypadek lekarza, doktora habilitowanego Jerzego Sieńki.

Wykorzystał publiczny szpital, żeby prowadzić kampanię Bartka Arłukowicza. W nagrodę został konsultantem krajowym i dostał fuchę w Szpitalu Południowym

— wskazał.

Tymczasem Bartek na bezczela woła o… reformę systemu konsultantów

— zauważył.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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