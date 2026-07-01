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TYLKO U NAS. Do tego doprowadziła KO! Bocheński wprost

  • Polityka
  • opublikowano:
Bocheński o aferze KO / autor: Fratria
Bocheński o aferze KO / autor: Fratria

Doktor ‘Dawidek Młokos’ z legitymacją partyjną mógł zarobić 1 600 000 zł łącznie za niewykonywanie swojej pracy na stanowisku, do którego nie miał kompetencji dlatego, że był powiązany z panem Kierwińskim, z panem Trzaskowskim, a ci są znowu powiązani z Donaldem Tuskiem” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Na jaw wychodzącą kolejne szokujące doniesienia dotyczące nieprawidłowości dotyczące afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.

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Sprawa Szpitala Południowego to jest element jednej wielkiej pajęczyny Donalda Tuska, bo te sytuacje, o których mówimy, nie mogłyby mieć miejsca, gdyby politycy Koalicji Obywatelskiej nie roztaczali troski, opieki i zainteresowania nad tymi instytucjami

— mówił Tobiasz Bocheński na antenie Telewizji wPolsce24.

Doktor „Dawidek Młokos” z legitymacją partyjną mógł zarobić 1 600 000 zł łącznie za niewykonywanie swojej pracy na stanowisku, do którego nie miał kompetencji dlatego, że był powiązany z panem Kierwińskim, z panem Trzaskowskim, a ci są znowu powiązani z Donaldem Tuskiem

— wskazał.

Warto zauważyć, że Dawid Kacprzyk zarobił 1 600 000 zł, ale tylko w jednym z czterech szpitali, w których pracował.

Gardzenie ludźmi”

Tobiasz Bocheński zauważył, że do skandalicznych sytuacji dochodziło mimo dramatu ludzi.

Popatrzmy na ten element ludzki, obywatelski. Mamy pacjentki, które opowiadają w telewizjach, w mediach społecznościowych, że nie miały opieki. Przychodzi emerytka na SOR w Szpitalu Południowym, czeka 10 godzin na krzesełkach, żeby ją przyjąć. Następnie ma operację. Po operacji leży w nocy we krwi na swoim łóżku szpitalnym. Nikt się nią nie interesuje. W tym samym czasie politycy Koalicji Obywatelskiej przechodzą w tym samym szpitalu przez salonik VIP, bo może jednego bolał paluszek, bo może ktoś potrzebował szybszego świadczenia i są załatwiani poza kolejką

— zauważył.

W tym samym czasie pan doktor Kacprzyk odjeżdża spod tego szpitala Porsche Panamerą. Samochodem, na który 98% Polaków, w tym myślę i nas rozmawiających, po prostu nie stać

— wskazał.

To jest po prostu nieprawdopodobny system nie tylko łamania prawa, ale też po prostu gardzenia zwykłym człowiekiem

— dodał.

I pan prezes Jarosław Kaczyński i pan profesor Przemysław Czarnek proponują komisję ekspercką, nie komisję śledczą złożoną z polityków, tylko komisję ekspertów, którzy wyjaśnią te sprawy jak inne pozostałe

— powiedział europoseł PiS.

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as/Telewizja wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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