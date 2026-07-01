Poseł KP Centrum Rafał Komarewicz zdobył się na chwilę niezwykłej szczerości. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero powiedział wprost, że koalicja 13 grudnia Donalda Tuska, idąc do władzy, nie miała żadnego planu na naprawę służby zdrowia… Jacek Prusinowski nie krył zszokowania.
Polska służba zdrowia nie działa. Przed końcem zeszłego roku nie było już pieniędzy na leczenie i zabiegi pacjentów (nawet onkologicznych). W tym roku sytuacja również wygląda tragicznie, a minęło dopiero pół roku…
Poseł Centrum został zapytany o pomysły na naprawę służby zdrowia. Polityk wykazał się zaskakującą szczerością.
Powinno się to wprowadzać na początku, wtedy widać efekty. Ludzie są zainteresowani efektami. To nie jest tak, że my mamy dobre pomysły, które wprowadzimy, ale w następnej kadencji, jak nas wybierzecie. Mam wrażenie, że my idziemy w tym kierunku, jeżeli chodzi o naszą koalicję. Problem polega na tym, że pomysłów nie było
— powiedział.
Słyszy pan siebie? Nie było pomysłów żadnych na służbę zdrowia. Przyszliście rządzić i nie mieliście pomysłu, co zrobić ze służbą zdrowia
— odpowiedział prowadzący Jacek Prusinowski.
Pomysłów nie ma nikt z prostej przyczyny, dlatego że służba zdrowia jest na froncie walki politycznej, a nie dobra Polaków
— stwierdził.
„Pod auspicjami prezydenta”
Parlamentarzysta upatruje szansę na rozwiązanie problemu w osobie prezydenta Karola Nawrockiego.
Jest ochrona zdrowia, za którą nikt za bardzo nie chce się zabrać, ponieważ ona jest problematyczna. Jeżeli razem nie ustalimy czegoś i nie będzie to plan na dziesięciolecia, a nie na jedną kadencję, to się nic nie da zrobić. Wielokrotnie mówiłem, że najlepiej jest, żeby pod auspicjami prezydenta, partie polityczne się porozumiały, w którym kierunku idziemy. Natomiast, nie są zainteresowane. Niestety ani Koalicja obywatelska, ani PiS nie są w stanie się dogadać
— wyjaśnił.
Poseł odniósł się również do najnowszych ustaleń portalu Zero ws. Szpitala Południowego,
Afera z prosektorium Szpitala Południowego to oznaka słabej organizacji i braku nadzoru przez władze miasta
— powiedział Komarewicz.
„Mniejsze kompetencje, a lepiej zarządzali”
Równie ciekawie było, gdy rozmowa zeszła na Spółki Skarbu Państwa…
Chciałbym, żeby wszelkiego rodzaju spółki zarządzane przez polityków były dobrze zarządzane. Nie żeby tam byli kompetentni ludzie, bo to mnie nie interesuje. Wolę, żeby mieli mniejsze kompetencje, a lepiej zarządzali
— stwierdził poseł Centrum.
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xyz/Kanał Zero/X
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